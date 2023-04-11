謝國城盃全國青少棒錦標賽11日進行敗部賽事，A組高雄市隊上演「甜蜜復仇」，3天前1比7輸給地主台東縣，此役靠著陳頌恩完投7局只失1分，加上打擊幫忙，高雄市隊以4比1贏球，只要再贏下屏東縣，就能前進敗部冠軍戰。

高雄市隊總教練倪國展指出，第一戰其實就有準備讓陳頌恩後援登板，但分數一直無法追近，所以將他保留到這場先發，雖然他今天先失1分，但相信自家打擊能力，倪國展補充：「陳頌恩投球屬於控球型，球種很多，而且不會一直保送，只要分數有壓住，我們前幾棒打擊回神，就能打下大局逆轉。」

賽況也如倪國展期待的發展，雖然高雄市隊先掉分，4局上高雄市靠著代打呂恩瑋高飛犧牲打追平比數，5局上同樣帶打上場的簡良晉敲出安打，2出局後開路先鋒江陳廷偉觸身球保送，跑者因暴投推進二、三壘有人，顏誠諾補上中外野三壘安打直接清壘，下一棒顏承君跟進一分打點安打，單局3分奠定勝基。

等到火力支援逆轉摘勝，陳頌恩表示，賽前一晚聽到要先發登板時就很開心，也心想「不能輸第2次」，3天前就有觀察到台東縣左打偏多，所以他倚重變化球，今天用了變速球、曲球、滑球，最喜歡變速球的效果，「慢到讓他們打不到，覺得很開心。」

A組另一場比賽，屏東縣和雲林縣纏鬥，6局下雲林縣發生要命守備失誤，讓屏東縣得到超前比數的2分，終場以4比2脫穎而出，但贏球後總教練馮文龍不太滿意攻、守、跑都沒有到位，「還好此役一年級投手有從頭撐到尾，是全隊表現最好的。」

馮文龍提到投手是球隊本戰第3任投手林冠勳，並說：「林冠勳國小就有打過少棒，我們一些二年級的則沒打過少棒，遇到狀況上去會緊張，呈現出來跟平常練習有落差，所以有狀況我們就當機立斷換投，冠勳的表現沒有讓我們失望。」

臨危授命繳出令教練滿意表現的林冠勳表示，賽前就有收到教練提醒要在場邊準備，所以一看到有危機就自動到牛棚熱身，雖然比想像中還快登板，但也不覺得緊張，只管投進去給打者攻擊，相信後方隊友的守備。

高雄市隊在謝國城盃全國青少棒錦標賽敗部連過三關，繼續前進。（台灣世界少棒聯盟提供）