1名外送員進入貨梯後，當門一關上，竟然就將手中的包裹當足球踢。

年輕人就是衝動！有男子在網上PO影片爆料，他表示某間物流公司的外送員，搭乘貨梯要離開時，當門一關上，竟然就把手中的包裹當足球踢，並且還踢歪，讓包裹摔落地面，而外送員撿起後，便一臉無事的等貨梯門打開離開；對此，網友全看傻表示「夢想當足球員啦」、「為什麼他會突然想到要踢那兩下」。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段29秒影片，影片中有名穿著公司制服的外送員搭乘貨梯，當貨梯門一關上，竟然就將手中的包裹往前一拋，下秒並用腳踢包裹，包裹掉落地面後，他才撿起來，無事的等待貨梯門打開離開；對此，原PO也在貼文寫下「物流公司的送貨員，真的很誇張，物品當球踢」。

影片一出，網友紛紛留言表示「我的燈泡是不是這樣破的，賣家已經包兩層泡泡袋還會破掉」、「夢想當足球員啦」、「為什麼他會突然想到要踢那兩下」、「身為一個球員，偶爾練練腳」、「年輕人就是衝動」、「送貨送到一半突然想當梅西」、「少林功夫，好耶」、「不想做這工作就辭職啊」、「為下一屆世界杯準備」。