立法院今日日三讀通過《行政院組織法》部分修正草案，經濟部維持原名，但未來轄下新設5個署，主要是幕僚單位商業司提升到三級單位「商業發展署」，同時併入中辦現行公司登記業務，在人事、預算獲得提升後，以後對公司管理與服務業照顧可更深厚。

其他4個局處改為署，主要是正名。仍屬三級單位。經濟部人事處副處長林建璋說明，局主要是負責執行業務，但是署要兼具「政策規劃」與「業務執行」，改名目的是強化政策規劃的獨立性。

例如能源局改名為「能源署」，林建璋說，就是要承擔起整個國家能源政策的規劃任務。其他工業局、國際貿易局、中小企業處改為「產業發展署」、「國際貿易署」、「中小及新創業署」，亦是相同道理。

至於人力眾多的水利署與台水公司仍留在經濟部，林說因目前水資源上中下游分屬不同部會管理尚稱順暢，各部會因此共識暫不變動。

礦物局與中央地調所兩單位則合併為「礦業管理及地質調查中心」，林建璋指出，其三級機定位不變，只是因行政院三級機關有70幾個總數限制，因此才叫做調查中心。至於立委陳椒樺對於礦業名稱放在前面有意見，他解釋，主要是礦業涉及公權力管理所以擺前面，該部對兩者重要性都是公平看待。

林建璋表示，組改後經濟部總員額數其實沒有改變，但是部分單位升格，人力調整等細節，等後續子法再做討論。