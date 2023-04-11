參加「2023競技疊杯世錦賽」為中華隊貢獻5金1銀的金門神童俞景仁(一排中)，今日中午搭機返金，受到中正國小師生熱情的歡迎。(于家麒攝)

看到許久未見的「世界第一等」同學回家，俞景仁(右二)瞬間遭到同學熱情的熊抱。(于家麒攝)

中正國小校長蔡雪芳(右)親自為俞景仁(中)戴上花圈，歡迎他載譽歸來。(于家麒攝)

俞景仁的阿公(右)也開心的到機場迎接世界冠軍「金孫」回家。(于家麒攝)

俞景仁的爸爸俞紹揚(左)表示，雖然金門疊杯運動資源匱乏，但只要孩子有興趣、肯拚肯努力，就會繼續支持他。(于家麒攝)

代表台灣到新加坡參加「2023競技疊杯世錦賽」，為中華隊貢獻5金1銀，並刷新2項世界紀錄的金門縣中正國小3年級神童俞景仁，今(11)日中午在爸爸俞紹揚的陪伴下搭機載譽榮歸，校長蔡雪芳與導師、同學都到機場拉布條、獻花，熱情迎接「金門之光」，看到許久未見的「世界第一等」同學回家，俞景仁瞬間遭到大家熱情熊抱，開心分享冠軍榮耀的喜悅。

年僅8歲的中正國小3年級學生俞景仁，在爸爸俞紹揚的陪伴下首次出國參加「2023競技疊杯世錦賽」，初生之犢不畏虎，在世界頂尖選手環伺下勇奪佳績，分別在個人、雙人、親子、團體賽都有傑出表現，並在7-8歲男子組個人項目以1.837秒拿下金牌刷新世界紀錄；8歲以下組雙人Cycle項目，搭檔桃園市錦興國小呂侑宸，以7.863秒獲得金牌，也再一次刷新世界紀錄，總計俞景仁個人的優異表現就為中華隊貢獻5金1銀的好成績。

俞景仁今天中午12點左右搭機返抵金門，包括他的媽媽、阿公與中正國小校長蔡雪芳、導師與同學都到場熱情迎接，同學們還手持昨晚臨時趕工製作的紅布條，高喊「恭喜俞景仁獲得世界冠軍」，並熱情獻上花圈，讓俞景仁超開心與感動，不過這位金牌小神童看到老師的第一反應卻是，大聲哀號好多功課要還啊！回學校上課後得面對現實好好用功一番了。

校長蔡雪芳表示，景仁在師長的眼中，是位品學兼優的孩子，在同儕裡也是個隨和的好朋友，私下也會教同學玩競技疊杯，而且景仁不只是競技疊杯的國手，在學校也是羽球隊培訓隊員。不論在體育、課業等方面的表現都很好、學習狀態佳，是自我要求很高的好孩子。

而對於首次參賽的自我表現，俞景仁說他非常滿意，比想像的好，他說在比賽過程中也不緊張，就照平常練習的狀況順利的完成每一個動作；得到世界冠軍俞景仁透露最開心的是，爸爸答應送他2片Switch遊戲片當作獎品。至於未來會不會更上層樓繼續參賽，俞景仁謙虛的說不一定會，因為下階段(9-10歲)層級的選手都超強超快的，他目前還不是他們的對手，得加緊練習再說。

據了解，俞景仁的父親俞紹揚在他未出生前，覺得競速疊杯運動可以增進手眼協調、活化大腦、訓練專注力等益處，就買了一組疊杯回家，都未曾打開，一直到景仁讀幼兒園大班，在家中翻出了疊杯組，拆開來，父親陪他照著說明書的指示把玩，意外發現出俞景仁的天份，便報名培訓課程，才上課2次，就被新北巿代表隊相中，加入成為選手，並且接受培訓。

不過俞紹揚也表示，因為金門資源相對匱乏，沒有發展疊杯這項運動，所以從他小一開始，每個月都要帶他去台北上課或比賽，也因為疊杯不是奧運項目，所以沒有補助和獎金，只能自費，對於家庭經濟來說也是不小的負擔，不過只要孩子有興趣、肯拚肯努力爭取佳績，就會繼續支持他，所幸2年後的全民運動會將會新增疊杯項目，到時候就可以代表地區參賽、爭取獎金，也盼能再為金門爭光。