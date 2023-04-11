英國19歲新生代女星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），在影集《怪奇物語》中飾演11號神祕女孩後爆紅，被觀眾送上「小11」的綽號，隨後陸續參演影視作品，人氣不斷攀升，近日她透過社群平台公開曬恩愛，宣布訂婚並秀出珍珠婚戒，讓許多網友訝異。

米莉芭比布朗今（11）日於Instagram發文，引用歌手泰勒絲《Lover》的歌詞：「I've loved you three summers now, honey, I want 'em all （我已經愛了你三個夏天，我想與你度過往後的每個夏日）」，照片中她被男友傑克從背後擁住，手上有著明顯的珍珠戒指，位置正好是在求婚專用的無名指，因此許多網友猜測兩人是宣布訂婚消息。不過這也讓網友驚訝，認為米莉芭比布朗只有19歲就要結婚還太早，但也有粉絲為她感到開心。男友傑克則發文寫下「永遠」，並曬出其他視角的甜蜜照片，兩人穿著白色系衣服在海邊拍攝，傑克捏著米莉芭比布朗的耳朵，四目相對時充滿粉紅泡泡。

米莉芭比布朗2021年的聖誕節曾在社群平台發布與星二代傑克（Jake Bongiovi）的甜蜜合照，透露正在交往的訊息，兩人交往至今已有3年，傑克是「搖滾天團」邦喬飛（Bon Jovi）主唱瓊邦喬飛的兒子，今年20歲，比米莉芭比布朗大一歲，他的社群頁面中大多是與女友的合照，兩人平時高調曬恩愛，不畏懼外界眼光。據悉他曾發起遊行抗議美國校園槍擊案，平時很關心社會議題。