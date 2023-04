英國19歲新生代女星米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown),在影集《怪奇物語》中飾演11號神祕女孩後爆紅,被觀眾送上「小11」的綽號,隨後陸續參演影視作品,人氣不斷攀升,近日她透過社群平台公開曬恩愛,宣布訂婚並秀出珍珠婚戒,讓許多網友訝異。

米莉芭比布朗今(11)日於Instagram發文,引用歌手泰勒絲《Lover》的歌詞:「I've loved you three summers now, honey, I want 'em all (我已經愛了你三個夏天,我想與你度過往後的每個夏日)」,照片中她被男友傑克從背後擁住,手上有著明顯的珍珠戒指,位置正好是在求婚專用的無名指,因此許多網友猜測兩人是宣布訂婚消息。不過這也讓網友驚訝,認為米莉芭比布朗只有19歲就要結婚還太早,但也有粉絲為她感到開心。男友傑克則發文寫下「永遠」,並曬出其他視角的甜蜜照片,兩人穿著白色系衣服在海邊拍攝,傑克捏著米莉芭比布朗的耳朵,四目相對時充滿粉紅泡泡。

米莉芭比布朗2021年的聖誕節曾在社群平台發布與星二代傑克(Jake Bongiovi)的甜蜜合照,透露正在交往的訊息,兩人交往至今已有3年,傑克是「搖滾天團」邦喬飛(Bon Jovi)主唱瓊邦喬飛的兒子,今年20歲,比米莉芭比布朗大一歲,他的社群頁面中大多是與女友的合照,兩人平時高調曬恩愛,不畏懼外界眼光。據悉他曾發起遊行抗議美國校園槍擊案,平時很關心社會議題。