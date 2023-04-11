王湘惠替中華女足首開紀錄。（中華足協提供）

中華女足今晚在巴黎奧運資格賽對陣印尼，儘管對手祭出鐵桶陣死守禁區，但中華隊發動長程炮火，上半場王湘惠、許翊筠先後從禁區外遠射破門，終場前王淑雯、吳愷晴錦上添花，助中華隊以4比0完勝印尼，2連勝拿下F組第1，挺進亞洲區第2輪資格賽。

中華隊本次資格賽以5比1大勝黎巴嫩，開出紅盤，次役黎巴嫩以5比0痛宰印尼，顯示中華隊實力超出印尼許多。今役中華隊由朱芳儀把守大門，後衛4人與首戰相同，左中場由鄧霈璘取代張愫心先發，隊長丁旗於板凳上待命，先發前鋒位置由王淑雯頂上，與陳妗文組成雙箭頭攻堅，隊長臂章則交給副隊長許翊筠。

印尼擺出重兵死守禁區，開賽第7分鐘許翊筠左側開出短角球後吊中，印尼球員頭槌解圍，王湘惠在禁區外得球後起腳射門，漂亮打入這顆23碼遠射，先馳得點。這也是王湘惠自去年初印度亞洲盃對伊朗之戰後，再度於國家隊破門。

中華女足場上隊長許翊筠（中）對印尼上半場踢進精彩遠射。（中華足協提供）

第35分鐘，鄧霈璘左側擲入邊線球，左後衛潘昕妤短傳給許翊筠，許翊筠帶球推進過人後直接在禁區外起腳遠射，將球精準吊入球門右上死角，印尼門將克莉絲妲只能望球興嘆。

下半場中華隊繼續主控球權，但組織出的進攻威脅不多，直到第87分鐘潘彥昕右路吊中造成印尼後衛解圍失誤，王淑雯衝上補刀才擴大領先，第89分鐘換替補上的張愫心右路吊中，吳愷晴突破越位陷阱後上破門，替中華隊鎖定最終比分與晉級門票。

中華女足對印尼先發11人賽前合照。（中華足協提供）

中華女足對印尼上場陣容（4-4-2）：

12朱芳儀；20陳英惠、6卓莉萍、22李佩容、5潘欣妤；13潘彥昕、8王湘惠（65’ 4曾筠雅）、9許翊筠（隊長）、15鄧霈璘（88’ 16張愫心）；19王淑雯（88’ 11詹筆涵）、21陳妗文（39’ 14吳愷晴）