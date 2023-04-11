自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）受惠大陸內需市場持續暢旺，推升集團3月營收明顯回溫！其中，巨大3月營收雖然年減3.55％，惟營收回到86.22億元的水準；美利達在大陸產銷量激增帶動下，集團3月營收達33.73億元，年增1.1％。

巨大集團受惠高價車款在大陸銷售攀升挹注下，3月合併營收86.22億元，月增率達51.51％，年減3.55％；累計首季合併營收201.41億元，季減4.8％，年減9.52％。

此外，美利達3月受惠大陸內銷市場銷售台數年增16.5％、銷售金額年增35.7％，推升集團3月合併營收33.73億元，年增1.1％；累計首季合併營收83.57億元，年增2.45％。

巨大集團指出，在自有品牌銷售方面，3月大陸內銷市場持續暢旺，尤其對高級車需求上升，營收較去年同期大幅成長60％；歐洲市場電動輔助自行車（E-Bike）仍有不錯的銷售表現；美國市場受到需求趨緩及去年同期高基期影響，營收下滑。

第二季進入自行車產業的傳統旺季，法人認為，歐美市場仍處於消化庫存階段，整車廠業績難有好表現，可能出現旺季不旺的業績走勢。

事實上，歐美市場的中低階自行車市場高庫存的壓力，對巨大 、美利達等整車大廠營運形成重大挑戰，預期第二季與第三季傳統旺季都會出現「旺季不旺」的疑慮。自行車業界認為，目前觀察的重點在於，大陸內銷市場及E-Bike需求是否持續增長。

巨大集團執行長劉湧昌3月22日在台北國際自行車展受訪時就表示，歐美市場的自行車庫存去化速度遠較預期來得慢，且庫存比想像中還來得高，預期2023年營運較2022年面臨更大的挑戰。但在大陸市場持續維持高速成長，且平均單價優於台灣，巨大看好今年在大陸內銷市場仍可維持雙位數成長。