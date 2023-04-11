上市櫃公司去年營收創史上新高，但獲利卻呈現衰退，原因曝光！金管會證期局副局長高晶萍11日指出，去年上市櫃營收雙雙成長且創新高，合計達42.9兆元、年成長5.01％，但稅前盈餘卻衰退至5兆元、年減4.87％，主要是金融保險業與光電業二大產業獲利大衰退5,135億元所致。

高晶萍指出，上市公司去年累計營業收入為新台幣39兆2,285億元、上櫃公司累計營業收入為2兆6,675億元，兩者合計達42.9兆元、年增率達5.01％，上市櫃營收紛創史上新高；然而上市公司稅前盈餘為4兆6,230億元、上櫃公司稅前淨利為3,333億元，兩者合計約5兆元、年減4.87％。

高晶萍分析，去年會有營收成長、獲利衰退現象主要原因是「金融保險」、「光電業」營收、獲利皆衰退所致。據證期局統計，金融保險業營收少8,274億元，減幅31.48％，光電業減少2,747億元，21.95％；金融保險業獲利減少3,241億元，減幅42.89％；光電1,894億元，減幅94.15％，

就上市公司來看，營收創歷年最高紀錄、獲利為歷年次高。上市公司去年度累計營業收入為新台幣39兆2,285億元，較前年度增加1兆8,853億元，增加5.05％；稅前盈餘為4兆6,230億元，較前年度減少2,995億元，減少6.08％。

高晶萍分析，去年度上市公司獲利成長因素包括：半導體業受惠5G應用、高效能運算及車用電子等穩健需求而推升獲利；航運業持續調節運能及匯兌利益挹注，致獲利仍攀升；電子零組件業因5G、AI及車用電子等終端需求支撐，帶動獲利成長。

在上櫃公司部分，營收與獲利皆創新高。去年度累計營業收入為2兆6,675億元，較前年度增加803億元，增加3.10％；稅前盈餘為3,333億元，較前年度增加211億元，增加6.76％。

高晶萍分析，去年度上櫃公司獲利成長原因包括：光電業受惠市場需求增加及毛利提升，致獲利增加；其他業則是因疫情帶動需求、承做大型標案、處分不動產利益等，致獲利成長；半導體業因產業市場回溫及毛利提升，致獲利增加。