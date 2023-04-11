男性很在乎自己生殖器的長短，網路鄉民常提到30公分起跳，泌尿科醫師表示，陰莖粗度比較重要，長度夠用就好，因女性陰道有感覺神經分佈的部分，約僅7~9公分，所以只要陰莖勃起後能超過7公分，即可滿足女性需求。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專上表示，關於陰莖尺寸，從性的觀點來說，粗度比較重要，長度夠用就好，因為女性陰道有感覺神經分佈的部分，大約只有7～9公分，所以功能上只要勃起後能超過7公分就足夠了。

他並表示，大部分男性的長度都沒問題，但若擔心伴侶的性福度，讓女性最舒服的粗度圓周大概是落在9.5～12公分，但這只是大概的數值，性事契合度並不完全是一方的問題。

高銘鴻表示，由於人類天生就有喜歡比較的心理，對某些人而言，生殖器大小代表的是氣勢，雖然陰莖大小在許多男性的自尊與社交上扮演著重要的角色，但現實社會中，雄性領袖魅力來自各個面向，「比起生殖器大小，提升自己各方面的實力才是更實際的事。」