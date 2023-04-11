世界自行車日6月3日將首度移師台中，創辦人Leszek Sibilski博士今天到台中市政府拜會市長盧秀燕，更說台中有厚實的自行車產業基礎。盧秀燕也分享台中推廣iBike的經驗，更表示，現在iBike前30分鐘免費，未來若經費寬裕，甚至可讓市民完全免費騎乘。

盧秀燕表示，許多自行車重要總公司都在台中，她上任後力推「iBike倍增計畫」，四年之內已擴展至約1300個站點，數量全國最多，台中市的「iBike前半小時騎乘免費」政策，也增加市民騎iBike的誘因，世界自行車日6月3日將在台中舉行，盼市府、Leszek Sibilski博士及微笑單車公司三方合作，將台中市打造為自行車城市、經濟產業蓬勃發展。

盧市長也說，市府每年編列約1億元預算補助iBike前半小時免費，方便民眾通勤、通學、旅遊，許多民眾聰明利用，超過30分鐘即換車騎乘，有議員建議應加強管制增加市府收入，但她認為，這項措施能鼓勵市民多加利用大眾運輸交通工具，減少空氣汙染，因此寧願維持現行方式，若未來經費寬裕，甚至可讓市民完全免費騎乘，這項措施台中施行成功，讓其他城市也跟進，台北市原前30分鐘補助5元，現在也規畫前30分鐘免費。

Leszek Sibilski博士提出3點建議，一是將自行車與大眾運輸交通工具系統結合，目前全球已有193個國家做到；其次，雖不是全新觀點，但很少成功執行，即碳權交易；三，他將與聯合國合作成立新的決議案，盼人人改變生活型態。

盧秀燕開心表示，這三點建議與她的想法不謀而合，台中自行車系統已是大眾公共運輸的一環，市府努力推動，再者，將市民騎乘自行車的減碳排，轉賣給民間企業，增加更多市府收入，支撐大眾運輸工具也是很好的想法，最後鼓勵人人多使用大眾運輸交通工具。

觀旅局長陳美秀表示，聯合國2018年制定每年6月3日為世界自行車日，交通部觀光局自2019年開始舉辦參與世界自行車日活動，去年全台灣同一時間超過2500人一起騎車響應世界自行車日活動，今年6月3日活動首次移師到中台灣辦理，當日將與國際朋友共同連線，大幅增加台中市的國際能見度。