前幾年武術打假風潮一度極為盛行，在網上也鬧出不少笑話。最近以「天下武功出少林」聞名的武學知名宗派少林寺也軋上一角。現任少林寺方丈釋永信的同輩師兄釋永軍迎戰一名業餘拳手，比賽中釋永軍左右靈活跳躍，但在2分鐘內多次被對手擊倒，最後棄賽認輸，影片在網上瘋傳再度引起對中國功夫造假的熱烈議論。

綜合陸媒報導，最近在廣東東莞一座知名商場舉辦了一場「拳王爭霸賽」，邀請各路格鬥和武術愛好者參加，最受矚目的就是業餘拳擊手阿俊，對上盛傳是少林方丈釋永信的同輩師兄釋永軍的一場賽事。

不過，賽事才開始就令在場觀眾大跌眼鏡，釋永軍雖然在擂台上大秀各種拳法，上下左右靈活跳動，套路打得也算有板有眼，可惜幾乎未能有效擊中對手，反而數度被擊倒，捱打近2分鐘後倒地和認輸。

兩人交手的影片在網上引起討論，有人質疑釋永軍的身份，說他根本與少林沒有關係，甚至懷疑他是假和尚。有人認為整個賽事只是一場表演，釋永軍未有真正出力，否則業餘拳擊手可能無還手餘地。也有人說單看釋永軍打的套路，就知道他有真功夫，功力甚至比名震全國出盡洋相的渾元形意太極門掌門馬保國高上幾分。