「拍謝，我讓大家麻煩了！」民進黨立委何志偉力拚在北市士林大同選區初選出線並連任，今(11日)在臉書發文提到，這幾天他很感動，支持者們都是幾百人一起站出來相挺掃街，有小朋友，也有行動不方便的大哥大姐出門一起行動加油，讓他非常感動。他直呼，團結是最大公約數，黨內有不同的聲音，但衷心希望往更好的方向前進，砲火要對外，就跟台灣現在的處境，要一致對外才是真正的團結，希望不要用小我亂了大局。

「1+1可以大於2，也是支持者想要看到的！」何志偉表示，團結齊力可以讓國會過半，可以在台灣最需要外交國防的時刻，守護好台灣的安全，特別是外交及國防委員會的預算。面對國際的變局，內政要事如麻，團結是最大公約數，黨內有不同的聲音，但衷心希望往更好的方向前進，砲火要對外，其實就跟台灣現在的處境，要一致對外，才是真正的團結。

何志偉強調，他在2020年的立委選舉時，在士林、大同選區是得到史上得票率最高，一直以來都很認真地跑基層、問政，每天都是戰戰兢兢的努力著，從來沒有改變過。當政治人物，不要當網紅，不要為了追求聲量，做讓支持者會心累的事，重點是大我，希望不要用小我、亂了大局。

何志偉直言，酒駕累犯的生命教育、發現金、凍漲電價，民眾關心的事就是他不斷在做的事。「更重要的是，我可以幫台灣在國際社會交朋友！」