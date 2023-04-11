金管會最新統計本國銀行2月底存款餘額高達52兆9,203億元，且今年前二個月國銀存款就增5,746億元，創同期新高。中華信評11日公布的《2023 年台灣銀行業信用趨勢》報告則顯示，雄厚的個人存款基礎實際上為我國銀行業的資金韌性提供支撐。

基於3月間爆發的歐美銀行流動性緊縮，導致SVB、瑞信等多家知名銀行在政府指定下被接管或整併，由於台灣銀行業同樣處於全球升息風暴，攸關銀行生存的流動性覆蓋率、淨穩定資金比率兩大風險指標也跟著被放大觀察。

根據中華信評的年度檢視，台灣銀行業的流動性覆蓋率在疫情期間曾在2020年一度升高到142％、淨穩定資金比率則停滯在134％；隨著疫情對經濟景氣的影響變動，2022年出現翻轉，流動性覆蓋率降到約137％，淨穩定資金比率則上升超過139％，反映出銀行業資金來源的穩定度增加。

銀行的穩定資金比率，來自銀行的穩定資金淨流入與所需穩定資金之間的比例，以中華信評估算的2022年台灣銀行業為139％來看，反映出國銀獲得穩定資金的能力大幅超過本身的資金需求。而且流動性覆蓋率雖然可以反映銀行在應對緊急情況下的流動性風險管理實力，但若是長期居高不下，也某種程度反映銀行資金管理的無效率。

中華信評指出，國人的個人存款對銀行來說有資金分散程度較高的優點，據此為資金結構基礎讓大多數台灣銀行業者擁有穩定的資金支撐，目前家計單位存款在整個銀行體系存款總額中占比約 66％、存放比率為71％，顯示流動性比率維持在良好的水準。