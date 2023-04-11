政府普發6,000元，台灣大哥大加碼推出「8倍放大術」，即日起至4月30日，民眾申辦「好速成雙」指定專案，月租1,599元享5G行動與1Gbps光纖上網，免費帶走上網神器Mesh Wi-Fi 6與1,500 momo幣，同時，加碼翻倍週週抽momo幣12,000元，還有「mo幣多」消費滿額優惠每月最高享momo幣750元回饋(合約期間最高享36,000元momo幣)，最高累計獲得49,500元momo幣，放大政府普發6,000元金額超過8倍。

除此之外，台灣大網路門市加碼推出限時優惠，即日起至4月23日，於網路門市申辦門號好速成雙指定專案，有機會得到myfone購物電子禮券12,000元。

台灣大寬頻祭出1G光纖上網最低月付839元優惠，不僅有每月回饋momo幣、MyVideo看到飽、泰國住宿券等多項好康，還送4月14日上映電影《疫起》早場價優惠券；看電視抽卡通聯名好禮，申辦數位有線電視方案，享串流影音暢看、Switch主機抽獎二重奏。

即日起至4月30日，民眾申辦台灣大哥大「好速成雙」指定專案，享5G行動與1Gbps光纖上網，有機會最高得momo幣49,500元之外，還享MyMusic 3個月、MyVideo豪華月租1個月與加碼看片金、GeForce NOW雲端遊戲服務3個月等免費娛樂體驗，上網、購物、追劇、遊戲、音樂等全方位休閒娛樂。

除此之外，台灣大哥大網路門市推出限時加碼回饋，即日起至4月23日於網路門市申辦門號指定專案，加碼送1,000元momo幣，再抽myfone購物電子禮券12,000元。

即日起，新申辦台灣大寬頻1G光纖上網每月優惠價999元，合約期間內月月領momo幣160元，不僅可當購物金，也能選擇折抵優惠方案月費，相當於月繳僅839元，以更實惠價格享高頻寬網路。同時，免費提供3台Mesh Wi-Fi 6連網神器，升級搭載Android TV且支援4K高畫質影像的A1 Box，以及MyVideo豪華月租3個月看到飽，全屋高速上網。

台灣大寬頻祭出好禮不手軟，再享泰國曼谷4天3夜住宿及一日遊優待券、抽泰國曼谷來回機票優待券。4月30日前限量加碼送由王柏傑、曾敬驊、金馬影后謝盈萱等大勢演員合體飆戲的國片《疫起》早場價優惠券。影劇迷用戶也可以加購年繳1,620元(原價$3,240)的Disney+影音串流服務，一網打盡迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與Star共6大品牌精采影音。