中國大陸東部戰區從4月8日起，展開為期三天的環台軍演「聯合利劍」，在大陸官方最新公布的畫面中，大陸首艘國產航母「山東艦」編隊亮相演訓場，這也是該艦首次參加台海演習。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日就表示，「山東艦的出現是為了『外阻內封』，而它『內封』主要封的就是花蓮的佳山基地」，引發討論。

大陸《環球時報》報導稱，10日的演練中，由山東艦，飛彈驅逐艦焦作艦、飛彈護衛艦許昌艦和柳州艦及905型補給艦等6艘艦艇組成的航母編隊亮相。同時，據台灣國防部10日通報稱，殲-15艦載戰鬥機連續兩天出現在台島東部，是國軍首次通報殲-15艦載戰鬥機出現在台灣東部。而根據日方發佈的「山東艦航跡」可以發現，山東艦航母編隊8日從宮古島以南430公里航行至宮古島以南230公里處，從南向北向宮古島海域靠近，更靠近台灣以東海域。

吳子嘉10日在網路節目《關鍵時刻》中表示，「山東艦就是靠近巴士海峽，那個ADIZ（防空識別區）的外圍，巴士海峽跟台灣東部是一個戰略上的隘口，那個地方就是所有美軍潛艦，跟中國大陸的核子潛艦出入口的地方，每天就會有解放軍的空軍和美軍的偵察機在飛」。

吳子嘉認為，若是真的爆發台海戰爭，在中國大陸的第一波飛彈攻擊掌握台海空優之後，他的海軍才有可能出動，因此「把山東艦放在那個位置根本是不可能的，是作秀的」，不過吳子嘉也提到「為何要把山東艦擺在那邊作秀是有意義的」，吳子嘉坦言，「因為以前解放軍的作戰能力，他沒有能力攻擊我們台灣東部海域，但最近幾年他的軍力增加了，他的飛機到我們的東部開始巡弋」。

最後吳子嘉直言，「山東艦放在那邊是為了『外阻內封』，而它『內封』主要封的就是花蓮的佳山基地，花蓮佳山基地是我們F16的重型戰鬥機，山東艦放在那邊的意思就是告訴你說，我可以封住你這邊空軍出海的可能性；外阻則是抵擋美方外部勢力的介入」。