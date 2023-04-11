屏東縣霧台鄉大武部落驚傳獵殺台灣黑熊，3年內有4隻遇害，案經屏東地檢偵結後，日前依野保法起訴9名犯嫌，對此，法官出身的屏東縣長周春米11日表示，此風不可長，台灣黑熊是珍貴的共同資產，希望法院可以重判。

周春米11日出席《視角3092－屏東原住民族山林部落紀實》新書發表記者會時，遭媒體詢問有關台灣黑熊遭獵殺一事，她說，此風不可長，檢察官已查明相關證據偵結起訴，希望法院能重判，讓行為人能深切知道自己犯的錯在哪裡，引以為戒，同時也盼藉由此次起訴案，告訴大眾台灣黑熊是整體社會珍貴共同資產，大家要一起愛護，確保維護野生保育類動物權益。

全案起因於，去年12月霧台鄉隘寮北溪1頭一級保育類野生動物的台灣黑熊遭獵殺，檢警循線找到涉案的顏姓男子，並在住處冰箱起獲台灣黑熊及野山羊屍體等。

檢警調查，涉案獵人獲悉犯行曝光後雖陸續刪除手機照片，但警方透過手機還原，陸續發現其他黑熊照片，並在屏科大的協助鑑定下，根據黑熊特徵確定共有4隻黑熊遭到獵殺。