昨(10)晚間10時許，台北市內湖區傳出槍響，1名51歲前節目製作人王姓男子小腿中彈，槍手犯案逃逸；這名王姓製作人也被傳出曾和大咖藝人徐乃麟、曾國城、吳宗憲、黃子佼合作過，徐乃麟今(11)日受訪表示，當時節目收攤後，便與王男無聯繫，「不知道他是情殺、仇殺還是什麼意外」，由於沒有後續聯繫與合作機會，「只聽說他(王男)有去大陸一陣子」。

據悉，傳出被害人是名年約51歲的王姓製作人，有消息指出曾幫知名主持人吳宗憲、黃子佼，製作節目，過去還是徐乃麟、曾國城《台灣紅不讓》的工作人員「阿正」，徐乃麟坦言稍早有透過同期製作人得知消息，並表示當時隨著節目結束就不曾與對方聯繫，「不知道他是情殺、仇殺還是什麼意外。節目來來去去，後來都沒有再跟他有合作節目的機會，所以這幾年都沒有聯繫，只聽說他有去大陸一陣子」。

這起槍案發生在昨(10日)晚間10時許，台北市內湖區康寧路三段75巷186弄內傳槍響，1名51歲王姓前製作人小腿中槍，警獲報後將他緊急送醫治療，警方在現場也拾獲15顆彈殼，當地民眾也表示，昨晚先聽到吵架聲後，隨即傳出一連串疑似槍擊聲。

警方調閱周邊監視器，發現槍手騎乘懸掛變造車牌的機車到場，並且便裝換上外送員的外套，並與王男爭吵，隨即掏槍朝腿部開槍後，騎車逃離現場，警方已成立專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，全力查緝犯嫌到案。