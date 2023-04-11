明（12）日各地多雲到晴，不過午後東北風略增強，大台北、東半部地區、中部以北山區偶有零星飄雨的機率。氣象局表示，周四、周五（13日、14日）環境轉偏東風至偏南風，周六（15日）則有鋒面通過、東北季風增強，雨區逐漸擴大。
氣象局指出，明天上半天各地為多雲到晴的天氣，不過中午過後東北季風略增強，大台北、東半部地區、中部以北山區偶有零星飄雨的機率；溫度方面，各地早晚低溫18到22度，白天北部及東半部高溫26、27度，中南部則可以來到28到31度，南部近山區溫度會再更高，中南部日夜溫差稍大。
氣象局說明，周四、周五環境轉偏東風至偏南風，東半部地區有局部短暫雨，西半部山區亦有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，金門及馬祖有低雲或局部霧影響能見度；周六鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、東部、東南部地區、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，北部及東北部天氣轉涼。
下周日至下周二（16日至18日）環境轉乾，各地為多雲到晴的天氣；下周日東北季風減弱，北部及東北部清晨天氣仍涼，白天起氣溫明顯回升；下周三至下周五（19日至21日）北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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