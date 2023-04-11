為推廣友善環境行動，促進民眾節能永續、身心健康及慢活觀念，金門塔山發電廠訂於2023年6月3日上午07：30－11：30舉辦「敦親睦鄰自行車活動」。配合金門大橋通橋，該活動藉由騎乘自行車感受大橋之美，並探索小金門鬼斧神工的軍事碉堡、閩式古蹟建築及欣賞天然美景，明（12）日上午9時於塔山發電廠臉書粉絲專頁開放網路免費報名，限額650名，歡迎踴躍報名參加。

塔山發電廠表示，參加「敦親睦鄰自行車活動」之民眾需自備自行車及安全帽，未戴安全帽恕禁止騎乘；全程參與者將發給餐盒及紀念品，歡迎對單車活動有興趣之民眾報名參加。另因本次活動路線行經金門大橋，故請報名者權衡自身體力及狀況，未滿10歲（2013年4月12日以後出生者）恕不受理報名。

塔山發電廠指出，本次活動預定路線起點為金門大橋湖下端→勇士堡→菱湖（貓公石）→紅土溝三營區→湖井頭戰史舘（休息站）→雙口海灘→西湖→中墩→西方老街→八達樓子→習山湖公園（休息站）→823砲戰勝利紀念碑→后頭→金門大橋烈嶼端→金門大橋湖下端，全程約22公里。

據了解，台電「敦親睦鄰自行車活動」已連續舉辦七年且成效良好大受好評，今年已邁入第8個年頭。台電希望藉此活動倡導節約用電，養成走出戶外運動的健康習慣，引導鄉親們親近並享受大自然風光，提倡綠色環保無污染運動，歡迎親子闔家同遊，共享健康的天倫之樂。