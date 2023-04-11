新北市新莊台一高架道今（11日）早發生一起車禍事故，42歲林姓男子獨自駕駛轎車行經台一高架道時，疑似未注意車前狀況，不慎追撞前方的小貨車，導致小貨車副駕駛右腳骨折，緊急送往台大醫院治療，至於詳細肇事原因則有待釐清。

據了解，林男當時駕駛轎車沿台一高架道往三重方向行駛，結果林男疑似未注意車前狀況，不慎從後方追撞前方由67歲鐘姓男子所駕駛的小貨車，導致小貨車副駕駛、67歲盧姓女子右腳骨折，而盧男則受到輕微擦挫傷。

目前盧女已送往台大醫院治療，而詳細肇事原因則有待釐清。