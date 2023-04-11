中華徵信所（CRIF）今日引述WTO（世界貿易組織）日前發表最新報告因受制俄烏戰事與通膨等因素，今年全球商品貿易可能放緩至成長1.7％，提出警示台灣要格外注意「供應鏈去庫存」的速度可能要比預估的時間更長。

CRIF指出，台灣應嚴正看待今年全球商品貿易成長率，遠低於2008年金融海嘯以來的年平均成長率的2.6％的預測對台灣出口的影響。

CRIF並以統計2022年全體上市櫃公司在第1季到第4季的存貨金額分析指出，2022年第1季至第4季的存貨總金額分別為7兆2119.12億元、7兆5191.41億元、7兆6689.12億元及7兆3565.19億元。可以看出上市櫃公司的存貨高峰落在第3季。

雖然第4季的存貨總金額較第3季減少3123.93億元，減幅4.07％，但仍較第1季增加1446.08億元，增幅2.01％，也就是說雖然上市櫃公司的存貨總金額第4季開始呈現下降，但實際上存貨總金額仍然比第1季來得高，尤其是比較2021年第4季存貨總金額僅6兆5325.73億元，2022年的存貨總金額增加8239.46億元，增幅高達12.61％，這顯示上市櫃公司的「去庫存」速度其實是緩慢的。

而以今年前兩季上市櫃公司的總營收預估衰退的趨勢來看，今年第1季的庫存消化也會比2022年第4季的3123.91億元來得低。

即使以這樣的去庫存速度來看，上市櫃公司要把庫存總金額下降至2021年第4季的6兆5325.73億元之下，至少也還需要兩季的時間，也就是要到今年第3季結束。如果要降至2020年第4季的5兆671.40億元的存貨低水位，則還需要一年半左右的時間。

CRIF認為，受到國際品牌供應鏈的砍單，2023年第2季上市櫃公司的營運仍然看淡；另一方面品牌新產品是否延後上市，則對傳統第3季的旺季也還存有變數，因此對於上市櫃高庫存公司的營運需要格外保守看待。