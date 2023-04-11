汪小菲的母親張蘭事業近期屢屢爆出風波，不僅爆出有約20名員工集體離職外，更有前員工開直播痛訴她積欠90萬元人民幣（約400萬元台幣）的工資，以及辱罵、欺壓他們，而面對這些指控，張蘭也在直播中回應了。

離開張蘭團隊的前員工孟賀昨(10)日以直播方式，向網友控訴張蘭的三件讓他不滿的舉動，包括鏡頭前滿是笑意，但關閉後秒變臉、時常罵人更問候父母、與汪小菲一樣皆看低員工等。此外，由於張蘭的事業前些日子陸續傳出有助理離職，因此前員工的控訴在網路上流傳後，頓時引發網友熱議。

面對已離職團隊的諸多抨擊聲，張蘭在直播中表示：「現在招聘的，會招一些有學歷、高學歷的，因為心態特別重要。」並稱不想再帶些「小野孩」認為他們會因為企業發展而心態膨脹，更直言自家的公司制度完善、人力資源健全，不會有違反法律的事情出現，「但有一塊肉就會壞了一鍋湯。」疑似將問題歸咎在離職的前員工們身上。

對於張蘭的回應，在網路上掀起兩極輿論聲浪，有支持者認為：「說的對」、「教育少就缺乏格局」、「企業家的肺腑之言」。但也有人認為：「這話說得有點沒素質」、「反省一下自己吧」、「不給工資總歸是不好的。」