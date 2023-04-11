香港經濟日報11日報導，根據香港聯交所公告指出，聯交所將適時公布雙櫃台模式的生效日期及刊發雙櫃台證券指定名單。
港交所行政總裁歐冠昇近日表示，雙櫃台模式能為投資者提供更多選擇及彈性，並讓企業有機會從新管道獲取資本。作為市場經營者及上市公司，港交所非常期待實施這項新舉措，提升香港作為領先離岸人民幣中心的地位，並支持人民幣國際化的進程。
報導稱，至今已有11家香港上市的企業宣布已經申請增設人民幣櫃台，包括快手、吉利汽車、中銀香港、港交所、安踏、友邦、華潤啤酒、百度、騰訊和平保。
港股上市的大陸電商巨頭京東公告，已於11日向香港聯交所申請增設人民幣櫃台，以支持聯交所推出的「港幣—人民幣雙櫃台模式」。京東表示，雙櫃台模式可為公司股東及潛在投資者提更多投資靈活性和股票流動性。
香港經濟日報11日報導，根據香港聯交所公告指出，聯交所將適時公布雙櫃台模式的生效日期及刊發雙櫃台證券指定名單。
港交所行政總裁歐冠昇近日表示，雙櫃台模式能為投資者提供更多選擇及彈性，並讓企業有機會從新管道獲取資本。作為市場經營者及上市公司，港交所非常期待實施這項新舉措，提升香港作為領先離岸人民幣中心的地位，並支持人民幣國際化的進程。
報導稱，至今已有11家香港上市的企業宣布已經申請增設人民幣櫃台，包括快手、吉利汽車、中銀香港、港交所、安踏、友邦、華潤啤酒、百度、騰訊和平保。
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