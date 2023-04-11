國際貨幣基金（IMF）預估台灣今年經濟成長率將達到2.1%，較去年10月預估的2.8%下調0.7個百分點。通貨膨脹率則預估為1.9%，遠低於全球的7.0%。

國際貨幣基金今天公布世界經濟展望（World Economic Outlook）春季報告。報告指出，儘管央行提高利率，以及食品與能源價格下降，通貨膨脹率有所下調，但潛在價格壓力仍然存在，許多經濟體的勞動力市場吃緊。

報告預測，若金融機構風險得以控制，全球經濟成長率將從2022年的3.4%，下調到2023年的2.8%，明年可望達到3.0%。由於大宗商品價格下跌，全球通貨膨脹率將降至2023年的7.0%，2024年則可望再下滑至4.9%。

在台灣部分，報告指出，台灣2022年經濟成長率達到2.5%，預估今、明兩年經濟成長率分別為2.1%與2.6%。今年經濟成長率相較去年10月秋季報告預估的2.8%，下調0.7個百分點。

通膨方面，台灣去年通膨率為2.9%，今年降至1.9%，與全球的7%相比，台灣物價飆漲壓力明顯低於全球；明年通膨率則估計降至1.7%。失業率方面，今、明兩年維持在3.7%水準。

亞洲主要國家部分，日本今、明兩年經濟成長率為1.3%與1.0%，通膨率2.7%與2.2%。中國經濟成長率在今、明兩年達到5.2%與4.5%，通膨率為2.0%與2.2%。

四小龍當中，韓國今、明兩年經濟成長率分別為1.5%與2.4%，通膨率為3.5%與2.3%；新加坡經濟成長率為1.5%與2.1%，通膨率為5.8%與3.5%；香港經濟成長率則可望達到3.5%與3.1%，通膨率分別為2.3%與2.4%。