繼「BT21甜心卡」與「BT21限定包裝」推出後頗受好評，台灣麥當勞與LINE FRIENDS全球著名IP BT21攜手推出「BT21陶瓷餐具三件組」，原訂自4月12日上午11時起至5月16日開賣，全台限量7萬組。然而經麥當勞抽檢，商品包裝有瑕疵，故決定取消銷售。
有瑕疵！麥當勞銷售BT21陶瓷餐具三件組急喊卡
台灣麥當勞發出即時訊息，原定4月12日開賣的 「BT21陶瓷餐具三件組」，因發現產品有瑕疵，不符合麥當勞標準，決定取消活動，不對外銷售。麥當勞並請消費者見諒。
台灣麥當勞發出即時訊息，原定4月12日開賣的 「BT21陶瓷餐具三件組」，因發現產品有瑕疵，不符合麥當勞標準，決定取消活動，不對外銷售。麥當勞並請消費者見諒。
繼「BT21甜心卡」與「BT21限定包裝」推出後頗受好評，台灣麥當勞與LINE FRIENDS全球著名IP BT21攜手推出「BT21陶瓷餐具三件組」，原訂自4月12日上午11時起至5月16日開賣，全台限量7萬組。然而經麥當勞抽檢，商品包裝有瑕疵，故決定取消銷售。
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