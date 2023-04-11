繼「BT21甜心卡」與「BT21限定包裝」推出後頗受好評，台灣麥當勞與LINE FRIENDS全球著名IP BT21攜手推出「BT21陶瓷餐具三件組」，原訂自4月12日上午11時起至5月16日開賣，全台限量7萬組。然而經麥當勞抽檢，商品包裝有瑕疵，故決定取消銷售。

一圖秒懂物價漲勢！麥當勞9年前菜單曝 網哭：回不去了
麥當勞要賣「BT21陶瓷餐具」再喊卡 取消販售主因曝光
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