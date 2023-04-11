闖紅燈害死人，新北72歲謝姓老翁10日早上駕駛轎車出門，沒想到他疑似恍神結果闖紅燈，把一名直行的機車騎士撞死，警訊後依過失致死罪移送法辦。

這起死亡車禍發生在10日上午9時許，據了解42歲死者吳姓男子當時騎車正要前去上班，他沿文化三路往八里方向行駛，結果騎經民生路時竟遭謝翁駕車闖紅燈撞上。

吳男當場被撞飛重摔在地，造成頭部重創，緊急送往林口長庚醫院急救，但最終仍不治身亡，而謝翁則未受傷；全案不涉及酒駕，謝翁訊後被警方依過失致死罪移送法辦。