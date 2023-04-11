膳魔師全系列新品包括不銹鋼電熱水壺、燜燒罐、保溫瓶、保溫杯。（業者提供）

台灣結婚率與生育率皆低，「單身」與「小家庭」讓家戶結構出現轉變，「小宅化」已成趨勢，連帶影響消費者對於小家電需求大幅增加。真空保溫瓶的領導品牌膳魔師嗅到市場對個人家電的需求強烈，2023年首度進軍小家電市場，推出英倫時尚風格小家電全系列新品，期待在有限的生活裡，為消費者帶來質感選擇，兼顧功能性並妝點生活風格，希望大眾在生活緊湊的空檔裡適時解壓，找到屬於自己的「小確幸」，享受片刻「Me Time」。

身為「保溫」常勝軍，THERMOS已是不少人心目中的保溫瓶首選品牌，本次膳魔師因應新世代消費族群的需求，嶄新推出不銹鋼電熱水壺，主打為消費者的生活「加溫」，想要的溫度隨時喝得到，讓大眾透過日常家電主動創造「生活儀式感」，從小細節一點點地提昇生活質量，平凡也要過的與眾不同。無論你是單身族、租屋族或是小家庭，切勿輕易向現實妥協、隨便過日子，忙碌之餘更要找時間慢下來照顧自己，讓每天擁有更多的選擇與掌控權，用小小的「講究」，營造屬於自己與家人的有感幸福、美好日常。

考量消費者選購熱電水壺普遍最在意便利性、安全性以及容量，膳魔師本次推出的新品「不銹鋼電熱水壺」一應俱全，壺身、壺蓋、壺嘴皆採用SUS304不銹鋼材質，除了具備英倫時尚美形外觀，也擁有「1.7L超大容量」，滿足飲水需求，為熱水需求量大的人省去多次重新煮沸的麻煩；此外，壺體配備「蒸氣式導管」以及「英國Strix溫控器」，前者能快速傳遞沸點，讓加熱更迅速，後者透過溫控裝置精準控溫，煮沸即可自動斷電，兼顧便利與使用安全；貼心設計「多孔式出水口」，避免熱水傾倒時瞬間迸出，還有「大口徑分離式壺蓋」，方便消費者拆卸清洗；使用「分離式360度旋轉電源底座」，一鍵按壓輕鬆加熱，透過「透明水窗」可一目了然當前水位。膳魔師根據消費者的生活、操作習慣作為出發點，符合人性化設計，提供並滿足大眾即時、新鮮、精準的溫度訴求。

此外，隨著自我覺察意識提升，現代社會有不少獨立自主新女性，除了兼顧家庭，也重視自我獨處、身心靈的療癒。調查顯示，母親節購物動機有高達七成是為了犒賞自己，比起被動接收禮物，不如買喜歡的東西慰勞自己！四月各大百貨母親節檔期陸續開跑，是消費者入手貼心家電的好契機，膳魔師4/27～5/14也趁勢推出母親節限定組合優惠，主打命定「小家電」系列，就是要讓女性們擁有選擇質感生活的底氣！