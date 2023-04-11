新北市貢寮區龍洞一支斜坪，有釣客突然全身癱軟，新北消防六大隊消防人員緊急將患者送回岸上，並送醫急救。（新北市消防局提供／張志康新北傳真）

新北市消防第六大隊11日晚間6時許，接獲民眾通報，表示在龍洞一帶有釣客疑似突發性中風，請求消防單位協助。六大隊緊急派遣消防單位前往救援，順利將患者送醫急救。

據了解，新北市貢寮區龍洞一支，也就是在龍洞西靈巖寺下方的斜坪處，11日下午6時許，有釣客發現68歲的男性釣客在岸上釣魚，疑似突然中風，全身癱軟，便在6時52分緊急撥打119電話向新北消防局求援。

新北消防六大隊獲報後，由於事發當地是許多釣客會進行磯釣的斜坪，緊急派出貢寮分隊、瑞芳分隊、汐止中隊7部各式車輛、14名警消及11名義消前往救援。消防人員趕到現場後，發現患者意識尚稱清醒，但有嘔吐情況，且全身無力，無法行走。

消防人員隨即協助患者回到岸上，並給予適當的醫療處置，在7時52分將患者送醫急救。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，民眾從事磯釣活動時，務必結伴同行，假設遇到危險或身體不適情事，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。

羅憶田也提醒，民眾在報案時務必明確告知求救原因、位置等相關資訊，如果可以再提供現場的狀況，就可以讓消防局準備最適當的資源來應對，並讓適當的救援能量快速到位，如此才能增加獲救機會。同時呼籲釣友應具備基本急救常識 ，當意外發生時才可以救人救己。