女星賈永婕不僅外型亮眼、個性活潑，還有一顆熱血行善的心，在演藝圈有不少明星好友，疫情期間她無私貢獻自身的力量，不僅號召親友一同為防疫出一份力量，更親力親為將各種物資送往需要的地方，被外界封為「防疫女神」。近日賈永婕曬出20歲的照片，和女兒簡直一模一樣。

賈永婕今年48歲，日前她在社群平台曬出老照片，懷念寫下：「找到一張老照片，20歲的我在蘇格蘭旅行！青春啊！」她同時向大家提問，「有沒有覺得有一點眼熟，好像誰呢？她現在也20歲」，照片記錄當時蘇格蘭的風景，賈永婕雖然有些嬰兒肥，但不掩清秀外型，穿著牛仔褲和牛仔外套，中性打扮放到現在也不過時，仔細對比可以發現和賈永婕的大女兒安安簡直是一個模子刻出來的。

照片吸引9千多網友按讚，網友留言：「20歲的青春雖然回不去了⋯但我覺得妳現在更美了耶！真的是逆齡生長的女神」、「安安根本就是妳的翻版」、「母女都是高顏值爆表」、「好像喔」、「果然是校花」、「基因好強大～同一個模子也～」、「哇！乍一看就是安安哪，不過仔細看，也有小羽的影子」、「安安是妳生的沒錯」、「女兒跟妳長得一模一樣」、「安安根本復刻年輕時的妳」、「基因太強，神複製」、「20歲的安安比較美喔」，賈永婕自謙回應「好啦，我們全家都這麼說」。