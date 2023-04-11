中共3天在台海周遭軍演10日傍晚結束，根據國防部公布的資料，首日偵獲各型共機71架次，第2日偵獲70架次，10日最後一天則高達91架，再度創下單日擾台最高紀錄，合計軍演這3天，共機飛了232架次，相當密集，恫嚇用意明確。對此，中天《盧秀芳辣晚報》11日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「對岸單日91架共機擾台」的看法，許多年輕人都覺得很可怕，甚至更驚呼「我會投降」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》11日由「辮子妹」進行街訪，對於「解放軍宣布圍台軍演3天，單日來了91架共機擾台」，詢問台灣民眾的看法，許多年輕人紛紛表示「我是覺得蠻可怕的，他們這樣子飛過來」、「會有壓力，會擔心啊」、「我會投降，我覺得被他們統治也沒有不好，我的個人觀點啦」、「他只是演習預演，只要台灣不宣布獨立，你就什麼事都沒有」。

而也有少數民眾認為，「無感，沒事」、「他們三不五時就來一下，日常生活一樣，沒什麼特別的感覺」、「我覺得害怕也沒有用，如果現階段真的怎麼樣了，我們也只能在這裡」、「應該就只是宣示他們的武力很多」、「滿扯的，又來騷擾台灣」。