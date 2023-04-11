在台灣政治氛圍與美國的實體清單制裁影響下，華為在台灣轉為銷售穿戴裝置、TWS耳機、筆電、平板等為主，華為台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，實體清單制裁讓過去兩、三年來華為供應鏈運作與產品上市時程大受影響。

不過雍海表示，華為供應鏈已經調整完畢，今年起會逐步放大新產品出海、在台上市計畫，有鑒於筆電、監視器等產品在全球主要市場，現正飽受庫存沈重與需求不明，華為今年在台灣先以推動穿戴式裝置與音頻產品為主，下半年則有機會導入新款筆電或平板，以目前在台灣的規模來說，華為不會追求市佔率提高，而是追求合理利潤，疫情讓台灣穿戴裝置出貨量大為下滑，但是4000～8000元市場、萬元以上市場與整體平均單價，都是明顯提高，而華為穿戴裝置在台銷量也是在高階產品表現比較好，也因此華為11日宣布在台上市三款智慧手錶、一款TWS耳機與一款4G路由器，智慧手錶、耳機都是中高階定位。

雍海表示，今年的目標是穿戴式裝置／耳機銷售量比去年增加50％，而2020年起在台銷量穩定成長的4G路由器，他則設下今年銷量年增1.2倍的目標，而搭配鴻蒙作業系統使用的AppGallery營收成長率目標更設在200％。

他並回顧2022年華為在台灣銷售成果，筆電銷售量不僅年增45％，並且以中高階機種無棰，帶動平均銷售價格比2021年成長45％，平板在台銷售量更達到倍增，顯示台灣消費者對華為自有作業系統鴻蒙HMS與應用程式商店／生態系統AppGallery接受度與日俱增，而穿戴式裝置與TWS耳機銷售量也年增25％。

而為了配合台灣上市產品的改變，雍海表示，華為在台灣的通路隨之改變，在台的服務維修中心已經全部歇業，改以與3C通路夥伴合作，同時加強電商通路佈局。