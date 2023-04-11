日經新聞(Nikkei)報導，美台灣商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，大約 25 家美國國防承包商的代表，計劃在5月初來台灣討論無人機和彈藥的合作研發與生產，這是華盛頓協助台灣防禦的一個舉措。

報導稱，美國軍火商代表團是美國太平洋海軍陸戰隊(U.S. Marine Corps Forces Pacific)的退役指揮官史蒂文•魯德爾(Steven Rudder)率領。這是自2019年以來，美國再次派出大型的軍事產業代表團訪問台灣。 魯德爾退役前最高軍階是中將，曾經是陸戰隊飛行員，駕駛的是AH-1W超級眼鏡蛇直升機。

2017年，美國太平洋陸戰隊司令魯德爾，晉升為中將，他在去年9月退役。(圖/美國海軍陸戰隊)

除了與台灣國防工業的人物會談之外，代表團也會與蔡英文會面。

韓儒伯表示，台灣對功能強大又相對成本低廉的無人機，包括無人飛機、水面無人機和水下無人機，以及相應的彈藥很感興趣。無人機有許多用途，環境監視、偵察與先前打擊，可以減輕守軍的工作量，被認為是阻止大陸入侵台灣的重要工具。美國代表團可能提供先進技術，與台灣企業共同開發無人機。

美國公司通常需要政府授權，才能與海外合作夥伴聯合生產武器。