蔡麥會後，共軍於8日至10日進行三天環島軍演，花蓮北區10日上午連續傳出4次爆炸巨響，讓當地民眾人心惶惶，甚至有人好奇是否兩岸開戰。媒體人謝寒冰11日在《新聞大白話》節目直批，國防部第一時間不認，後來又說是演訓造成巨響，這更讓人擔心，是不是解放軍的飛機來了？總統蔡英文的國安簡報擺拍，也是讓人看穿根本是大外行，老是陷入這種自嗨情緒，就好像看放羊的孩子喊狼來了，萬一有一天狼真的來了該怎麼辦？

「老實講，他後面如果沒有回說是戰機的話，我會想：那是不是外星人？」謝寒冰提到，連礦場、水泥廠都說不是他，如果也不是海巡署、也不是國防部，那是外星人？可是突然間峰迴路轉，國防部又說是他，那事情更麻煩！

謝寒冰表示，第一，為什麼第一時間國防部會說不是他？你們自己連演訓時間都沒搞清楚嗎？後面又說是我是我，那會讓人更擔心：會不會那個巨響是解放軍？是不是解放軍的飛機來了？這種事情都可以回應成這樣子的話，會讓大家對你更沒有信心。國防部應該要去搞清楚，那幾聲巨響到底怎麼回事，是哪個梯次的演訓造成這種結果，給我們一個清楚的解釋好不好？

「至於蔡英文這個東西，實在沒什麼好去辯駁的。」謝寒冰指出，如果要像歐巴馬那樣，立刻掌握現場的狀況，你沒有軍方人員在場，就是完全不會！這完全不符合SOP，而且你自己本身也不知道你在幹嘛。顯然是蔡英文對軍事完全大外行，而且坐在她旁邊的幾乎都是外行，就為了那張照片可以模擬一下，好像她也是美國總統一樣，而且不是第一次放這種照片，結果放出來就是讓人家打臉，讓人家知道妳根本就是個大外行。

謝寒冰強調，這會是愈來愈嚴重的一個趨勢，可是我們目前沒有看到海巡署、國防部，甚至蔡英文政府拿出任何辦法來。這是愈來愈逼近、愈來愈緊迫的一個態勢，但你們就只會出這些有的沒的東西，在那邊自嗨。至於外交部長吳釗燮，根本不需要對他有任何期望，他真正應該回答的，就是從上禮拜吵到今天的，到底巴西的外交官是怎麼回事？結果真正要你回答的你不回答，不干你的事的，拚命在那邊鬼扯。

謝寒冰直言，我們每天老是陷入這種自嗨的情緒，每天告訴自己：那個都是放羊的孩子故意喊狼來了，嚇不倒我的！「到最後如果有一天，狼真的來了的時候，我看你們怎麼辦！」