日本防衛省11日發布消息稱，已著手開發能從潛艦發射的長射程飛彈，並已於本月7日與三菱重工業公司簽約。開發期為2023～2027年度。據共同社報導，防衛省有意使飛彈達到不僅能攻擊對方國家艦艇也能對地攻擊的規格，並設想與從地面、艦艇、戰機發射的類型一同用於摧毀他國疆域內飛彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力）。

圍繞長射程飛彈，日本政府去年12月通過內閣會議敲定的防衛力整備計畫中，寫明將力爭開發可在潛艦上搭載的飛彈「垂直發射系統」（VLS）。去年10月，《讀賣新聞》也曾報導，日本政府為擁有可發射長程飛彈的潛艦，已就新建一艘用來驗證相關技術課題的「實驗艦」進行協調，預料在新修訂的防衛計畫大綱內寫入這項研發方針。據日本政府相關人士透露，如果未來能推動到實戰部署階段，也有可能在潛艦上配備美製「戰斧」巡弋飛彈。

3月25日，共同社引據日本政府相關人士透露，有關引進美製「戰斧」巡弋飛彈，日本政府已基本決定最晚到2027年度改裝海上自衛隊的全部8艘神盾艦，使其可搭載戰斧。有意為維持摧毀他國疆域內飛彈基地等的反擊能力，儘量增加長射程飛彈的部署點。

相關人士透露，引進的戰斧是最新型的「Block 5」，射程約1600公里。日本政府稱已在2023年度預算案中列入2113億日圓的採購費，已表明計畫採購400枚。設想2026年度起部署部隊，並考慮與美方磋商能否提前部署。

海上自衛隊的神盾艦目前在橫須賀基地（神奈川縣）和舞鶴基地（京都府）各部署2艘，在佐世保基地（長崎縣）部署4艘。日本政府為使艦船可發射戰斧，計畫在2024年度預算中列入各艦的「垂直發射系統」（VLS）相關改裝費。

VLS是可在短時間內連續發射飛彈的裝置，最新型神盾艦「摩耶號」最多可搭載96枚。但有意見認為，由於該艦還負責攔截彈道飛彈和部隊防空，不會僅部署戰斧這一種飛彈。

日本政府計畫最晚到2032年度增加2艘神盾艦，並且鑒於陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」計畫的取消，到2028年度，將讓2艘神盾系統搭載艦服役。

圍繞反擊能力，將把陸上自衛隊的12式陸基反艦飛彈射程延長至約1000公里，2026年度向地面部隊部署。日本力爭開發射程2000公里的「高速滑翔彈」等但耗費時間，因此決定了引進戰斧。