媒體報導網友檢舉行進間車輛亂丟垃圾，經高雄市環保局回覆案件不受理；環保署今天表示，車輛副駕駛座亂丟垃圾，不可能免罰。

媒體報導，有網友檢舉行進間車輛有亂丟垃圾情形，經高雄市環保局回覆案件「不受理」，理由是亂丟垃圾的行為人是副駕乘客，無法以車輛所有人為舉發對象，也無行為人身分資料，所以無法舉發。環保署今天發布新聞指出，從副駕駛座丟垃圾，不可能免罰，將請地方環保局依照規定辦理。

環保署表示，依97年3月5日函釋：「車輛駕駛人亂丟煙蒂違反廢清法27條規定，經環保機關依行政程序法相關規定，於斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依理論及經驗法則，倘判斷違規車輛所有人係污染行為人，則得以車輛所有人為處分對象」。

環保署指出，環保機關仍須依照行政程序法規定善盡調查責任，於全案斟酌全部陳述、調查事實及證據結果，依據論理與經驗法則，倘判斷違規車輛所有人是污染行為人，則得以車輛所有人為處分對象，如果車主否認，則應提出說明其非行為人的相關證明，供環保機關調查。