台中日前爆發1對老夫妻帶著祖先牌位借住超商引發社會譁然，昨天再傳出84歲陳姓阿嬤露宿透天厝家門前，她哭訴，住50多年的房子遭孫賣掉了，「要哭嘛沒目屎啊！」，她指控媳、孫說「要扶養她一輩子」，但房「被過戶」給長孫後，媳婦還甩她巴掌、媳、孫不盡撫養義務，她與媳孫對簿公堂要討回房子敗訴，孫賣掉屋，她無法接受與先夫奮鬥買下的家竟易主外人。

台中市第三警分局今天表示，9日下午2時許接獲報案，員警到場了解是產權糾紛，並無不法，阿嬤當天傍晚離去，昨天中午一度現身；此事引發台中市社會局關心，經了解，阿嬤有4名子女，領有中低收入老人津貼，有親屬協助，暫無人身安全問題。

陳姓阿嬤在2020年間控告媳婦及長孫，要求返還房子及土地，阿嬤指控，媳多次跟她說，將房子過戶給她及長孫不需繳稅金，「我們會扶養妳一輩子」，媳婦2012年間帶她去地政士事務所，她一再表明，房子要等百年之後才能過戶，她不懂法律，以為「節稅」配合給印章，沒想到，房子就「被過戶」給長孫了。

阿嬤說，媳婦在2019年間甩她巴掌，還亂丟東西、摔椅子導致她受傷，她控告媳婦傷害，媳婦被判拘役40天確定，媳婦與長孫都未撫養照顧她，怕房子被要回去，設定擔保債權600萬元抵押登記。

媳孫抗辯，兩人搬回家與阿嬤同住，並出錢整修房屋作為「過戶」的條件及對價，並非無償受贈取得房子，縱使認定不是買賣，也應認定為贈與關係。

地政士事務所的助理員作證，均與客戶親口確認贈與或買賣過戶流程，並簽名確認，當時阿嬤到事務所蓋章，拿文件給看，她都說「看得懂」，至於以「買賣」登記是要節省土地增值稅。

阿嬤的2個女兒及小兒子則作證，父親生前一再要求，房子是夫妻奮鬥買的，要在母親百年之後才可以處理，母親婆媳不和，不可能贈與。

台中地院民事庭法官認為，為阿嬤作證的兒女，均已搬離老家，僅偶爾回家探視，土地轉移時也不在家、也不知情，媳、孫搬回與阿嬤同住顯見有照顧之意，阿嬤主張贈與房地附有扶養、照顧至終老的義務，但拿不出約款等證據，難以認定；雖媳、孫也有撫養義務，阿嬤必須不能維持生活才能主張，但她也沒有舉證，判決駁回。

阿嬤不服上訴，台中高分院法官認為原審判決並無不合，判決駁回，仍可上訴。

沒想到，阿嬤與媳、孫對簿公堂要求還屋敗訴，而長孫因經濟狀況不好而賣房，眼見住50多年的房子易主成外人，阿嬤悲痛不已。