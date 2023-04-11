桃園市長張善政今與法國在台協會主任公孫孟交流。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政今與法國在台協會主任公孫孟交流。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政今與法國在台協會主任公孫孟交流。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政今上午於市府，與法國在台協會主任公孫孟交流，他說桃園市與法國在文化、產業、教育及經濟都有許多交流，期待透過這次拜會創造未來更多合作契機。

張善政歡迎公孫孟率法國在台協會團隊訪桃，他說不論官方或私人行程都曾多次到訪法國，拜訪過許多研究單位及產業，也曾訪問桃園的姊妹城市格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區，希望在未來能與法國城市及訪團有更多交流。

張善政說，桃園市及法國姊妹市格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區今年締盟滿5周年，上月接待格勒諾布爾訪團，雙方交流成果豐碩，該大區在科技及產業等方面值得桃園學習，此外，格勒諾布爾靠近阿爾卑斯山脈，是個美麗的城市，希望進行觀光推廣，並加強與格勒諾布爾的合作深度。

文化方面，張善政說，桃園是文化底蘊深厚的城市，境內有許多不同族群，許多文化活動因應而生，如今年4、5月的龍岡米干節及8月的世界客家博覽會，都是因為桃園在地的滇緬族群及客家文化而發展出來，歡迎公孫孟一同參加。

公孫孟表示，文化對法國來說一直是重要領域，只要有人類活動就有文化存在，文化與經濟亦不可分，希望與桃園有更多文化方面的交流。他說，他常利用各種機會到台灣各縣市參訪，發掘各城市獨特的文化及重要的產業，今日率領法國在台協會團隊來到桃園，希望藉此機會與桃園在文化、商業、產業及科技方面加強互動，也歡迎張善政率團訪問法國，由於桃園的發展相當多元，在交通、能源、產業及永續城市發展等方面都相當傑出，必定能與當地城市有豐碩交流成果。