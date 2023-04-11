陸沙塵暴襲擊18省戴口罩也吃土 北京出現藍太陽

11日一早大陸中央氣象台發佈沙塵暴藍色預警稱，北方沙塵暴擴大，並向南推進，西北、華北、東北、華中、華東各地共18省份皆出現沙塵暴，導致空氣品質惡化，許多省份PM10濃度破千，路上行人戴著口罩也吃土，最多網民議論則是北京白天出現罕見的「藍太陽」。

據《每日經濟新聞》報導，4月11日沙塵暴話題登上微博熱搜第一，上海沙塵暴也登上微博熱搜，引發各地對天氣與空氣品質的關注。大陸中央氣象局指出，沙塵暴威力強大，遍及18省分，包括新疆、內蒙、甘肅、寧夏、陝西、山西、河北、北京、天津、山東、河南、安徽、江蘇、上海、湖北、黑龍江、吉林、遼寧等地。

大陸中央氣象台發佈沙塵暴藍色預警稱，西北、華北、東北、華中、華東各地共18省份皆受沙塵暴影響。（圖／新浪網）

《北京日報》指出，4月10日深夜北京市氣象台升級發佈沙塵暴黃色預警，北京城區被黃沙籠罩，原本璀璨夜景秒變黃沙漫天，行人戴口罩也遮不住「吃土感」。

氣象專家表示，這是因為北京正遭受著沙塵天氣影響，在漫天沙塵之下，米氏散射（當大氣中粒子的直徑與輻射的波長相當時發生的散射）作用出現，導致從地面上光線看過去就少了紅色，整體顏色偏藍了。這也是沙塵天氣之下常見的現象之一。

北京全市空氣質量陷入最高一級的「嚴重污染」水平，大部分地區PM10濃度破千。（圖／北京日報）

太陽光看起來變藍的原因，是沙塵天氣改變了空氣中粒子的成分，沙塵吸收了波長比較長的紅光，而波長較短的藍光，基本受影響較小，因此，太陽看起來就變成了藍色。

報導說，4月11日，大風和沙塵的威力仍然強勁，全市空氣質量陷入最高一級的「嚴重污染」水平，大部分地區PM10濃度破千。預計夜間風力減弱，沙塵消退。但值得注意的是，預計4月13日至14日，還會再有一次沙塵天氣過程現身，西北、華北和東北地區一帶將再遭風沙侵擾。