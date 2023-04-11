許多人到連鎖速食餐廳點餐都會使用優惠券。一位女子和男友近日前往肯德基買蛋塔時，用了「點心省省吃」的優惠券點餐，取餐後才發現少了1顆蛋塔。沒想到進行詢問後店員說明，該款蛋塔不供應了所以沒給餐，他們只好再買1顆原味蛋塔。事後她越想越不對勁，投訴客服後卻完全沒接到餐廳回電，讓她相當氣憤，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，當時她和男友前往肯德基購買餐點，她想吃蛋塔、男友想喝飲料，於是使用了代碼40496的優惠券，75元的內容物包含4塊雞塊、1顆黑糖白玉Q蛋塔、1杯經典熱奶茶；取餐時她發現餐廳只給了雞塊和飲料，此時店員告知，黑糖白玉Q蛋塔沒供應了所以沒出餐，讓原PO相當傻眼，「然後還是收我們75元」。

原PO怒批，她就是想吃蛋塔才會使用該優惠券，點餐前店員卻沒主動告知該款蛋塔沒了，雖然男友馬上補買1顆原味蛋塔給她，但她還是越想越生氣，「今天我要是買一盒黑糖蛋塔，那是不是店員也不會告知，直接給我一盒空盒？」，另外消費明細也有載明她買了1顆黑糖白玉Q蛋塔；最後她打電話向客服投訴，對方說會請該餐廳回電，「結果我等了一整晚都沒有回電」。

對此，許多網友紛紛回應，「這真的偏浮誇欸，講都沒講直接少給一個東西，好慘」、「之前蛋塔缺貨，肯德基櫃檯在點餐時就有先告知我會以QQ球代替，確認沒問題才結帳耶，遇到幾次不同分店都是這樣。店家後續沒回電再打一次客訴電話並告知該店家不處理，不然這是坑你錢沒錯！」、「太瞎了吧，投訴了啦」。