大陸商務部網站4月11日晚就中澳解決大麥爭端達成共識事發布「答記者問」消息，中國大陸商務部新聞發言人針對媒體提問，近日中澳聯合致函世貿組織中止兩國大麥雙反措施爭端表示，近期中澳在世貿組織架構下，就大麥雙反措施爭端進行了友好協商，並達成共識，體現了互利合作精神。中澳同為世貿組織成員，互為重要的貿易夥伴。中方願與澳方一道，繼續本著對話協商合作精神，照顧彼此產業關切，妥善解決經貿爭議，包括目前仍在世貿專家組階段的兩個案件，共同推動雙邊經貿關係行穩致遠。

11日下午，據澳洲廣播公司（ABC）等外電報導，澳洲外交部長黃英賢和澳貿易部長法瑞爾在新聞發布會上宣布，澳方現已暫停就中方對澳大麥徵收「雙反」關稅一事向世貿組織（WTO）提起的申訴。這一消息發布後，澳元隨之走高。

黃英賢表示，澳洲政府希望加快解決大麥關稅問題，目前正在尋求與中方就此達成協議，以找到較WTO申訴更快速的解決方法。

「與通過世貿組織進行談判相比，這可能會在更短的時間內產生結果」，黃英賢向記者稱，她認為，雙方談判可能有助於澳洲大麥生產商更快地重返中方市場。她補充說，貿易問題的穩定和解決需要時間，「但我們很高興建設性對話已經恢復」。

大陸觀察者網報導，大麥是澳洲向中方出口的三大農產品之一。但從2017年年中開始，澳洲特恩布林政府和莫里森政府跟隨美國，開始全方位地破壞與中方的雙邊關係，包括炒作「中國威脅論」、以所謂「國家安全」為由阻礙兩國間正常經貿活動，以及回應美國、挑頭對中方進行「病毒溯源調查」。

2020年5月，經過一年多的調查後，中方宣布對原產於澳洲的進口大麥徵收73.6％反傾銷稅、6.9％反補貼稅，徵收期限為五年。

在4月11日的外交部例行記者會上，有記者提問，澳洲外長表示，澳洲已與中方達成協議，解決兩國在大麥進口問題上的爭端。

對此，汪文斌表示，要強調的是，中澳互為重要的經貿合作夥伴，兩國經濟結構高度互補，雙方經貿合作互利共贏，改善維護發展好中澳關係不僅符合兩國人民的根本利益，也有利於促進亞太地區和世界的和平與發展。中方願同澳方一道進一步落實兩國領導人峇里島會晤達成的重要共識和中澳外交與戰略對話成果，本著相互尊重、互利共贏、求同存異的原則推動兩國之間重建互信，雙邊關係重回正軌。並在此過程當中，通過建設性磋商，平衡解決各自在經貿問題上的關切，共同造福兩國人民。

此外，汪文斌日前證實，外交部副部長馬朝旭將應邀於本周訪問澳洲和斐濟，並舉行新一輪中澳外交部政治磋商。