中國大陸東部戰區從4月8日起，展開為期三天的環台軍演「聯合利劍」，在大陸官方最新公布的畫面中，大陸首艘國產航母「山東艦」編隊亮相演訓場，這也是該艦首次參加台海演習。對此，前大使介文汲11日就表示，「殲-15最遠航程是3500公里，他的作戰半徑一般算是1500公里，他的掛彈量，可以達到6500公斤」，引發討論。

介文汲11日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「中國大陸第一代艦載機殲-15，他的原型是蘇愷33，他2012年正式服役，當時是先到大陸的第一艘航空母艦遼寧號上面，殲-15是屬於重型的戰鬥機，他一共可以到33噸，大概是現在世界上最重的」，介文汲更指出，「為什麼要重？因為可以飛得遠、載彈量大，事實上殲-15最遠航程是3500公里，他的作戰半徑一般算是1500公里，他的掛彈量，可以達到6500公斤」。

介文汲也提到，殲-15一共有12個掛彈點，也就是說「空對空、空對艦、空對地，這三種類型的飛彈殲-15都可掛」，殲-15還可以掛夾艙，「夾艙有的是空中加油的夾艙、有的是電子作戰的夾艙，飛機的體量夠大，殲-15的載彈量就很大」，介文汲最後更說，「這個飛機是第四代戰機，要隱形戰機才到第五代，這對於現在世界上來說是非常先進的戰鬥機，所以殲-15是作戰能力很強的飛機」。