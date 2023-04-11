新北23歲尹姓男子因不滿日前多次遭38歲陳姓男子揶揄，昨（10日）夜暗藏開山刀到新莊與陳男相約談判，結果雙方談不到5分鐘又起口角，這時尹男竟拿出開山刀追砍陳男，陳男負傷奪刀反砍對方，最後兩人雙雙負傷被警方逮捕，全案將朝傷害、殺人未遂等罪嫌法辦。

據了解，兩人本是互相認識的朋友，不過近日陳男在餐敘時多次揶揄尹男「大尾了喔」，惹得對方心生嫌隙，當下就兩人就爆發衝突，不料過了多日後尹男仍相當不滿，因此攜帶一把開山刀，駕車前往陳男位在新莊的住家社區地下停車場談判。

當天深夜11時25分，陳男與尹男碰面後沒過多久又爆發口角，這時尹男拿出預藏的開山刀追砍陳男，陳男遭砍傷後拚命奪刀反擊，也砍得尹男渾身是血，當警方獲報趕抵現場後，兩人皆已無力再砍殺對方，雙雙被警方戒護送醫急救，現場則由鑑識人員採證。

陳尹兩人全身皆有多處刀傷，其中陳男傷勢較輕，包紮後先被警方帶回偵訊，而攜刀的尹男傷勢較重，目前仍留院觀察，待傷勢較穩定之後再製作筆錄，全案將朝傷害、殺人未遂等罪嫌法辦。