宜蘭縣今（11日）由蘇澳籍漁船再發68號於外海捕獲約190公斤重的黑鮪，待明日上午抵達南方澳漁港時，卸魚後經蘇澳區漁會審查小組確認是否符合第一鮪的標準，若通過審查，將為今年的「南方澳第一鮪」。

每年端午節前後為黑鮪魚盛產季，去年南方澳第一尾黑鮪魚由蘇澳籍漁順吉66號漁船船長董坤賢捕獲重達271公斤第一尾黑鮪魚，以每公斤7000元，總價189萬元7000元售出。

今蘇澳漁民傳來好消息，再發68號漁船在台日漁業協定海域捕獲到黑鮪，已自行秤重約有190公斤，隨即向蘇澳區漁會通報，並快速返回南方澳途中。蘇漁總幹事陳春生指出，凡符合為蘇澳籍漁船捕獲、至少重達180公斤、必須是活魚上鉤3要件，將為「南方澳第一鮪」。

陳春生說，再發68號明上午返港卸魚時，漁會審查小組將到場查驗，如符合條件，將擇日舉辦拍賣會，為「2023蘇澳黑鮪季」揭開序幕。