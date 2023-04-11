法國總統馬克宏日前訪北京，近日因一番「歐洲不該因台灣和中國起衝突，不為美國附庸」言論，引發美方及親美媒體抨擊圍勦。前立委孫大千11日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，加速台灣危機對歐盟不利，馬克宏只是說出歐盟很多領導人的疑慮。歐盟當初創立，就是希望跟美國鼎足而立，而不是打算當美國的小弟，馬克宏只不過講出歐洲該做的事。但美國沒有辦法容忍，因為這就是第一塊骨牌，美國擔心骨牌效應會發酵。

「其實我當時看到了馬克宏發表的談話之後，我一點都不意外！」孫大千表示，接下來馬克宏會面臨到美國跟周遭的狐群狗黨的媒體，對馬克宏進行全面的圍勦，而且力道跟當時打普丁已經差不了太多！從此馬克宏就從天堂跌到地獄，從他們眼中的天使變成罪人。

孫大千指出，馬克宏反映了一件事情，這是美國最擔憂的一件事，因為長久以來，疑美論一直在全球不斷地擴散，不是只有台灣！全世界都在面臨同樣地一個大的問號，包含以前那些堅定的盟友，包含這些北約國家，他們難道心中沒有疑美論嗎？難道不會懷疑美國為何不遏止俄烏戰爭，讓他持續地打下去？為何不懷疑打了一年，美國為何不想辦法推動和談、推動停戰？美國的所做所為，開始讓盟邦高度警覺跟擔憂。

「對歐盟來說，馬克宏的反應其實是合理的！」孫大千提到，歐盟當初為什麼要創立？就是希望跟美國鼎足而立，歐盟的創立不是打算當美國的小弟，歐盟從來沒有想過這件事情。為什麼要做歐元，也是希望能跟美元分庭抗禮，這是當時歐盟成立最主要的目的。馬克宏只不過是講出來了歐盟該做的事，跟歐盟很多領導人心中的疑慮、不敢說出來的話而已。他說的有錯嗎？加速台灣危機對歐盟有利嗎？當然沒有！

孫大千強調，台灣的危機現在是誰加速的？是美國加速的！所以馬克宏講這句話，沒有出賣台灣人民，他是避免台灣人民被美國推到戰爭裡！這是他談話最主要的意義。這些什麼跨國議會聯盟所說的話：台灣人民的聲音必須被尊重，馬克宏講的話哪一句沒有尊重到台灣人民？他就不希望台灣人民被推到戰火，不希望台灣變成另外一個烏克蘭。

「他講的第二句話：我們不能盲目地追隨美國。」孫大千直言，這句話哪裡說錯了？歐盟成立的目的，就是不打算盲目地追隨美國，歐盟跟美國本來就是兩個不同的主體，所以歐洲人尋求歐洲自主，是長期以來的核心利益跟主張，所以馬克宏只不過是講出了大實話，以及歐洲該做的事情。但是對美國來說，這是沒有辦法容忍的，因為這就是第一塊骨牌，擔心的是骨牌效應。馬克宏這樣講，其他的國家要不要講？