美式賣場好市多提供許多優惠產品，其中也有不少商品屬於季節限定，一出現就讓會員們搶著囤貨。一位網友近日前往好市多後，發現某M牌的「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」重新上架感到相當驚喜，貼文一出引發會員熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「終於等到它出現了」，配圖則是某M牌的橘色包裝「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」，特色是使用了蜂巢狀糖塊、蘇格蘭新鮮乳源，除了單吃以外還可以搭配麥片、新鮮水果等食用。

許多人表示這款冰淇淋很甜很好吃。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「這很恐怖，千萬不要買，一不小心就吃掉一盒」、「我喜歡橘色的，加到咖啡裡面，好喝」、「橘色真的超甜，但真的超爽超好吃，藍色是低調的好吃」、「甜到爆炸，適合螞蟻人」、「我找你找得好苦啊…吃的時候嫌棄，沒買到又尋尋覓覓」、「太好吃但是真的太胖」。

也有不少網友認為，去年該款冰淇淋價格2百元有找，如今漲到235元實在太驚人，「漲得好浮誇」、「這也漲太多了」、「不想買，漲太過，反正不吃也無差」、「以前會買2盒，現在漲價了，就1盒吧…」，不過仍有人認為價格是其次、好吃最重要，「漲得太誇張了，請大家一起抵制不要買！這樣就沒人跟我搶了」、「漲價是其次，前幾天要去中壢店買，管它什麼顏色都沒有」。