台中市姚女與婚外情陳男，共謀殺死親夫袁男，兩人先下藥迷昏袁、再以鐵鎚活活打死，焚屍後棄置菜園，事後盜領存款、過戶車輛。一審依殺人等罪判兩人無期徒刑，二審改判姚女徒刑16年、陳男無期徒刑；台中高分院更一審判陳徒刑15年、褫奪公權10年，可上訴；姚女上訴最高法院判決確定，應執行徒刑16年3月。

檢警調查，35歲姚女與丈夫袁男育有2女，兩人感情不睦，姚女與27歲陳男外遇，袁男對兩人求償，姚女與袁男在前年5月間，帶女兒出門慶祝母親節。

陳男先開車載姚女、女兒到苗栗1家便利商店前，姚女下車購買咖啡，陳男摻進安眠藥粉，姚帶著女兒改搭袁的車子前往渡假村，姚藉機將下藥咖啡給袁喝，他喝完陷入昏迷。

陳男將袁男載回住處，由姚女把風、陳持鐵鎚重擊袁頭部，將他打死後，兩人到加油站買汽油，到住處菜園潑汽油焚屍，並經遺骨棄置溝渠。

事後，姚女盜領袁男的存款、變賣他的車子，因袁的胞弟聯絡不到哥哥而報案，警方追查姚及陳涉嫌重大，循線逮捕兩人、尋獲遺體。姚辯稱遭陳逼迫、利用而犯案；陳坦承殺害袁。