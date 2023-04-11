根據澳洲國民銀行（NAB）11日公布的最新調查顯示，3月景氣狀況略為下滑，但仍位在長期平均水準之上，反映景氣穩健。在此同時，物價壓力明顯減輕。報告顯示，3月景氣狀況指數下降2點至16，企業信心上升3點至負1。