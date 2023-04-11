澳洲3月景氣狀況 維持穩健 22:542023/04/11 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據澳洲國民銀行（NAB）11日公布的最新調查顯示，3月景氣狀況略為下滑，但仍位在長期平均水準之上，反映景氣穩健。在此同時，物價壓力明顯減輕。報告顯示，3月景氣狀況指數下降2點至16，企業信心上升3點至負1。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國存戶急領千億存款 FSOC稱銀行系統穩健 亞洲製造業景氣 東北亞萎縮、東南亞擴張 3月服務業PMI 日本連八個月成長 澳洲則萎縮 #景氣 #穩健 #澳洲國民銀行 #NAB #調查顯示 也許您會感興趣 推薦閱讀 不景氣捐款銳減 善團咬牙助無力安葬者走完最後一程 15:252023/04/09 生活 全球景氣低迷、終端需求疲弱 2月工業生產指數連六黑 17:232023/03/23 財經 《金融》國泰金下修今年台灣經濟成長率至1.8% 估央行再升息1次 16:492023/03/29 財經 《台北股市》景氣藍燈台股首季仍彈25% 美股超級財報週本月中下旬登場 10:072023/04/08 財經 《國際產業》利率升房市景氣吹寒風 韓非銀行金融業者承壓 14:492023/03/23 財經 《其他股》精剛月季營收雙登同期高 2夯商機續添柴 17:092023/04/11 財經 景氣燈號連亮四顆低迷藍燈 財長：下半年會比較好 10:462023/03/29 財經 歐美資金湧亞洲 推升台經院景氣測驗點齊漲 12:052023/03/24 財經 3星座景氣不好照樣存錢 天秤靠人脈累積財富 11:512023/04/06 運勢 鉅橡第一季營收2.52億元 持續調整產品組合、穩健運營 10:542023/04/11 財經 經濟回暖 大陸3月物流業景氣指數升至55.5％ 10:242023/04/03 兩岸 日經調查預測：中國2023年GDP增長5.4％ 外部環境有一大隱憂 20:422023/04/07 兩岸 總統出訪 黨政人士：走出穩健民主世界3條主流路線 05:312023/03/30 政治 《台北股市》H2景氣、企業獲利齊回溫 台股長線布局良機 17:292023/03/29 財經 《台北股市》升息、景氣、股市 永豐金黃蔭基這般推敲 15:492023/03/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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