比特幣11日升破3萬美元重要心理關卡，此為去年6月以來首見，凸顯比特幣走勢並未受到近期的銀行業風暴波及，同時反映投資人押注聯準會（Fed）的激進升息循環即將步入尾聲。

根據加密幣價格追蹤網站Coindesk報價，比特幣11日盤中最高來到30,403.09美元，創下10個月新高紀錄，24小時內漲幅達6.2％。比特幣繼3月躥揚23％後，4月迄今約上漲6％，今年以來累計狂飆82％。

全球第二大加密貨幣乙太幣連袂上漲，在過去24小時上升3％，報1,920.24美元，創下去年8月以來新高水準。今年迄今累計漲幅超過60％。

幣圈近一年經歷穩定幣Luna崩盤、加密貨幣交易所FTX倒閉，以及加密貨幣友善銀行Silvergate清算，比特幣並未因此一蹶不振，自去年稍晚以來穩步走高。

3月Silvergate銀行，以及矽谷銀行和標誌銀行相繼倒閉，激起市場預期美國利率水準可能沒有聯準會原先預估來得高，以減輕銀行業的壓力。

金融服務公司CMC Markets分析師Tina Teng指出，加密貨幣11日同步走高的原因在於，交易員對聯準會貨幣政策的樂觀預測。自美國3月初爆發銀行風暴以來，市場逐漸預期聯準會的升息立場將逆轉。

比特幣基會基金（Bitcoin Opportunity Fund）管理合夥人拉維許（James Lavish）表示，比特幣觸及3萬美元後，可能促使空頭回補，接下來比特幣可能挑戰3萬中間至高價位。

美國預計12日公布最新消費者物價指數（CPI），市場屏息以待。投資人亦關注13日出爐的生產者物價指數（PPI），以掌握美國的通膨狀況。

拉維許指出，交易員或許押注3月通膨數據將進一步降溫，降至讓聯準會有理由在下次例會考慮暫緩升息的水準，因此給予比特幣等資產的價格支撐。