中國大陸東部戰區從4月8日起，展開為期三天的環台軍演「聯合利劍」，在大陸官方最新公布的畫面中，大陸首艘國產航母「山東艦」編隊亮相演訓場，這也是該艦首次參加台海演習。對此，退役中將帥化民11日就表示，「我們台灣花蓮的佳山基地、台東基地，山東艦都可以對其派出轟炸機」，引發討論。

大陸《環球時報》報導稱，10日的演練中，由山東艦，飛彈驅逐艦焦作艦、飛彈護衛艦許昌艦和柳州艦及905型補給艦等6艘艦艇組成的航母編隊亮相。同時，據台灣國防部10日通報稱，殲-15艦載戰鬥機連續兩天出現在台島東部，是國軍首次通報殲-15艦載戰鬥機出現在台灣東部。而根據日方發佈的「山東艦航跡」可以發現，山東艦航母編隊8日從宮古島以南430公里航行至宮古島以南230公里處，從南向北向宮古島海域靠近，更靠近台灣以東海域。

帥化民11日在中天節目《頭條開講》中表示，「山東艦是先佔了一個戰略要域，這個位置的意義就是為了要『阻援』，阻止日本跟美國的介入，又要對我們東部有一點壓力」，帥化民更說，「譬如說我們台灣花蓮的佳山基地、台東基地，都可以對其派出轟炸機，所以山東艦佔了東部這邊，針對日本如果介入，或是美國要介入，他已經有一個延伸打擊的力量，除了導彈以外，飛機也有，這個戰略的意義要看懂」。