美國31歲性感辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）14歲被模特兒公司簽下，後又幸運被導演大衛芬奇相中，在驚悚片《控制》中飾演班艾佛列克的學生兼外遇對象，火辣身材讓她被封為「最辣小三」；近年她沒有再拍攝影視作品，她透過採訪坦露心聲：「感覺像一塊被隨意評判的肉。」

艾蜜莉瑞特考斯基近日接受訪問，透露基本已經放棄演戲，因為好萊塢太糟糕，她最後一次試鏡是去《瘋狂富作用》劇組，但當時她已經開始厭惡好萊塢，在電影《控制》扮演性感情婦之後，艾蜜莉瑞特考斯基的團隊開始尋找嚴肅的角色證明她還有其他發展空間，不過後續的工作都是花瓶類型的角色，讓她失望道「我不覺得我是一名演員，感覺更像一塊被隨意評判的肉，人們會說『她除了大胸部還有別的嗎？』」

艾蜜莉瑞特考斯基2020年開除了她的經紀團隊，只因不相信他們的工作能力，「我可以自己接電話和做決定，他們都沒有把我最大的利益放在心上，而且他們都很討厭女人。」她提到好萊塢的生存之道，女性要討好有權勢的男人才能有機會，讓她直呼「好萊塢就是一個糟糕的世界，一切都很黑暗」。

雖然她不再繼續拍戲，但艾蜜莉瑞特考斯基仍然會透過社群平台分享工作，她似乎很享受時尚圈的工作，火辣穿著總能成為紅毯上的焦點，專業能力也受不少知名品牌青睞。